Reglement zaait verwarring maar eigenlijk geen twijfel over wie nu juist aan zet is in fameuze Marc Overmars-saga

Toch een bommetje, die schorsing voor Marc Overmars. Omdat het ook het begin van een saga lijkt te worden over wat dat nu betekent bij zijn functioneren bij Antwerp.

Voorlopig is er wat dat betreft nog geen vuiltje aan de lucht, maar dat kan wel veranderen. Wanneer de FIFA bepaalde stappen onderneemt, of is het de nationale bond die dat kan doen? Frank Hendrickx, professor Sportrecht aan de KU Leuven, haalt er het FIFA-reglement bij.

In een reactie bij Sporza valt zijn oog op een opvallende passage. "Er staat zelfs dat de nationale bond het disciplinair comité van de FIFA moet vragen om de opgelegde schorsing uit te breiden, dus wereldwijd naar de hele voetbalwereld", aldus de professor.

© photonews

Dat wekt de indruk dat het initiatief bij de Belgische federatie ligt. "Maar in het reglement wordt ook gezegd dat die uitbreiding geen automatisme is. Het is dus aan de FIFA om te oordelen om die uitbreiding al dan niet toe te passen, uiteraard rekening houdend met de omstandigheden", neemt Hendrickx alle twijfels hieromtrent weg.

Ondanks die nogal verwarrende omschrijving in het reglement ligt de bal dus volledig in het kamp van de FIFA. Aan Antwerp en Marc Overmars om af te wachten wat ze in Zwitserland juist beslissen.