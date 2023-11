Een compliment of net niet? Openda vergeleken met Rode Duivel uit de jaren 90

Loïs Openda is een stevige carrière aan het uitbouwen. Ook bij de Rode Duivels speelt hij steeds meer een prominentere rol.

De carrière van Loïs Openda loopt als een sneltrein. Hij doet het goed bij Leipzig en ook nu al gonst het weer van de transfergeruchten, ook al zit hij nog maar van deze zomer in de Bundesliga.

Ook bij de Rode Duivels zijn verwachtingen bijzonder groot en het lijkt maar een kwestie van tijd vooraleer hij die allemaal zal kunnen waarmaken.

Analist Franky Van Der Elst vergelijkt Openda met een Rode Duivel uit de jaren 80 en 90: Luc Nilis. “Ik dacht: die vergelijking ga ik niet maken”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad, omdat het verhaal van Nilis niet goed liep bij de Rode Duivels.

Nu doet Van Der Elst het toch, in de hoop dat alles voor Openda wel goed zal lopen. “Omdat Openda nog maar 23 is en omdat Nilis meer klasse had. Er was niemand die beter met links en rechts op een bal trapte, maar toch lukte het niet bij de Rode Duivels.”

Het is dan ook maar de vraag of vergeleken worden met Nilis als Rode Duivel een compliment is of net niet. Het verhaal van Nilis was geen groot succes bij de nationale ploeg.

“Dat is altijd een mysterie geweest. Maar dat doet niets af van het respect dat ik voor Openda heb. Mocht Lukaku ooit stoppen, is Openda de eerste die in aanmerking komt om zijn plaats in te nemen.”