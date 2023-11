Terugkeer naar Standard? Axel Witsel heeft duidelijke plannen

Axel Witsel is bij Atletico Madrid uitgegroeid tot één van de steunpilaren. Hij schept dan ook zelf graag duidelijkheid hoe hij zijn toekomst ziet.

Ook al is hij eigenlijk een middenvelder, bij Atletico Madrid is Axel Witsel uitgegroeid tot één van de steunpilaren van de achterhoede.

Zijn toekomst in de Spaanse competitie is echter zeer onzeker, want zoals de kaarten nu liggen wordt hij volgende zomer een vrije speler. Hij hoopt echter dat hij zijn contract in Madrid nog kan verlengen.

“Het is het laatste jaar van mijn contract”, vertelt Witsel aan Agencia EFE. “Laat ons even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik heb niet alle kaarten in handen.”

Witsel werd al verschillende keren gelinkt aan een terugkeer naar Standard, maar voor volgend seizoen lijkt dat er helemaal nog niet in te zitten. “Ik ben gelukkig hier”, gaat Witsel verder. “Mijn familie heeft het hier goed in Madrid.”

Witsel looft ook de manier van werken van trainer Diego Simeone. De passie waarmee hij coacht is ook hetgeen Atletico Madrid in zijn spel laat zien. “We zijn een team dat dit nodig heeft", besluit Witsel.