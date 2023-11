'Anderlecht aast op jong toptalent dat onlangs tien (!) keer scoorde tegen Liverpool'

Anderlecht staat bekend om hun goede jeugdopleiding. Ook nu zou de club opnieuw zijn oog hebben laten vallen op een jong toptalent.

De U16 van Liverpool kreeg onlangs een ongelooflijke pandoering. Het werd 14-3 in een duel tegen de U16 van Arsenal. Het opvallendste was dat 10 van die 14 doelpunten gemaakt werden door één speler. Chido Obi-Martin.

Jeorge Bird, een journalist die constant bezig is met de jeugd van Arsenal, meldt dat Anderlecht interesse toont in het jonge talent. Het zou gaan om interesse op lange termijn. Ook Dortmund houdt de jongeling nauwlettend in de gaten.

Obi-Martin is 15 jaar oud, geboren in 2007. Hij speelt doorgaans bij de U16, maar maakte ook al minuten bij de U21 van Arsenal. Hierdoor werd hij de op een na jongste speler ooit bij de U21 van de Gunners.