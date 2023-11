Alderweireld verrast en spreekt nog eens over terugkeer bij Duivels: "WK in Qatar was mijn beste toernooi"

Zolang er geen definitieve selectie van Domenico Tedesco is gevallen, zal er blijven gespeculeerd worden over een mogelijke terugkeer van Toby Alderweireld bij de Rode Duivels. En ja, ook in zijn volgende grote interview sluit hij de deur niet.

Er blijft over gesproken worden bij elke interlandperiode de voorbije maanden. “Da’s niet makkelijk, want het laatste dat ik wil is dat de mensen denken dat ik zélf op een terugkeer hint", zegt hij in GvA.

"Jullie stellen mij vragen en ik probeer daar een zo eerlijk mogelijk antwoord op te geven. Het ligt gewoon niet in mijn aard om rond de pot te draaien. Maar je gaat mij niet zelf horen zeggen dat ik opnieuw moet worden ­opgeroepen."

Ik wilde niet het gevoel hebben dat ik het niveau niet meer aankon

Dat is alvast geen 'nee' als de vraag zou komen. "Begrijp me niet verkeerd: dat ik genoemd word, charmeert me wel degelijk. Dat wil toch zeggen dat ik een goed niveau haal bij ­Antwerp. Dat kan ik voor alle ­duidelijkheid wél toegeven."

Dat is ook de reden waarom hij stopte. "Ik wilde vooral niet te laat stoppen bij de natio­nale ploeg en het gevoel hebben dat ik het niveau niet meer aankon. Dat is volgens mij gelukt. Voor mij persoonlijk was het WK in ­Qatar zelfs mijn beste toernooi."