Dankzij belangrijke stemming in de Premier League mogen Belgische clubs zich in de handen wrijven

Gisteren werd er in de Premier League gestemd over leningen tussen clubs van dezelfde eigenaar. Een situatie die in België nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

De stelsels van voetbalclubs die door bepaalde groepen zijn opgericht, blijven voor discussie zorgen. In Engeland kwam de Premier League bijeen om te proberen de invloed van deze verenigingen te verminderen. De 20 clubs werden gevraagd om te stemmen over een verbod op het uitlenen van spelers tussen clubs die eigendom zijn van dezelfde eigenaar. 13 clubs stemden voor dit verbod... 14 waren er nodig om de maatregel door te laten gaan. Het initiatief was bijvoorbeeld bedoeld om te voorkomen dat Newcastle, dat voor 80% in handen is van het Saoedi-Arabische publieke investeringsfonds, Ruben Neves (die in Saoedi-Arabië speelt) zou kunnen huren na de tegenslag omtrent Sandro Tonali. De Pro League, de speeltuin van de Premier League Maar het feit dat het verbod niet doorgaat, betekent ook dat Engelse clubs spelers kunnen blijven uitlenen aan andere clubs van hun eigenaar. In België zou dit het geval kunnen zijn voor Union Saint-Gillloise (dezelfde eigenaar als Brighton), RWDM (samen met Crystal Palace), Leuven (bondgenoten van Leicester) en Lommel, die profiteren van geleende spelers van Manchester City en de City Group. In de race om in 1A te blijven, zal Burnley ook Kortrijk in de gaten moeten houden na de samenwerking tussen de twee clubs tijdens de laatste mercato.