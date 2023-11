De geïnteresseerde clubs weten wat te doen: 'Club Brugge bepaalt prijskaartje van Nusa en wil de bankrekening vullen bij transfer'

De interesse in Antonio Nusa wordt groter en groter. De kans lijkt dan ook onbestaande dat de aanvaller ook volgend seizoen nog op de Belgische velden te zien is. En voor Club Brugge wenkt de jackpot.

Chelsea FC en Fulham FC informeerden al naar de voorwaarden van Club Brugge, maar ondertussen mengt ook Tottenham Hotspur zich in strijd om het 18-jarige goudhaantje voor blauw-zwart.

Volgens de Engelse media heeft Club Brugge het prijskaartje inmiddels bepaald. Voor minder dan 34 miljoen euro is Vincent Mannaert niét van plan om de onderhandelingen op te starten.

Héél véél interesse

Club Brugge staat dan ook sterk in de schoenen. Er is héél veel interesse in Nusa, terwijl zijn contract nog loopt tot medio 2027. Zijn marktwaarde – al is die achterhaald – wordt geschat op twintig miljoen euro.