Roger Lukaku onthult ook opmerkelijk verhaal over zoon Jordan: "Topclub wou 32 miljoen voor hem betalen"

Soms vergeet je wel eens dat er twee Lukaku's op de Europese velden rondlopen. Jordan Lukaku had waarschijnlijk evenveel talent als grote broer Romelu, maar wel veel minder karakter. Hij speelt momenteel in de Turkse tweede klasse en over hem had vader Roger ook nog een verhaal.

Jordan Lukaku speelde in België voor Anderlecht, KV Oostende en Antwerp, maar is sinds zijn passage bij Lazio helemaal uit het beeld verdwenen. Hij speelt bij Adanaspor. "Het gaat goed, hij staat in de basis in de laatste wedstrijden, maar hij is slecht begeleid tijdens zijn tijd bij Lazio", aldus Roger Lukaku bij LDH.

"Op een bepaald moment wilde Monaco 32 miljoen betalen om hem te krijgen en zou hij 6 tot 7 miljoen per jaar hebben verdiend, maar de Albanese manager van Lazio (Igli Tare) weigerde. Jordan had me moeten waarschuwen. Ik zou hebben aangedrongen, net zoals in het allereerste begin van de carrière van Romelu."

"Toen Anderlecht hem zijn eerste contract niet wilde geven onder onze voorwaarden, heb ik gedreigd hem naar Werder Bremen te sturen, dat veel geld wilde betalen. Uiteindelijk gaf Anderlecht toe. Het was een strategie."