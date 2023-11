Slaagt Club Brugge in januari in stunttransfer? 'Rode Duivel is nu wél op weg naar Jan Breydelstadion'

Club Brugge gaat in januari het transferdossier van Thomas Meunier heropenen. De Belgische landskampioen is ervan overtuigd dat Borussia Dortmund nu wel wil meewerken aan een transfer. Club Brugge deed afgelopen zomer reeds een poging om Thomas Meunier terug naar het Jan Breydelstadion te halen. De Rode Duivel wist toen al dat hij geen toekomst meer had in Duitsland, maar Gelb und Schwarz speelde het hard. Borussia Dortmund was namelijk van plan om nog enkele miljoenen op te strijken voor Meunier, maar dat plannetje mislukte. Niet alleen blauw-zwart, maar ook Sevilla FC haakte af toen ze die boodschap te horen kregen. Nieuwe poging? Volgens onze informatie is Club Brugge van plan om de onderhandelingen opnieuw op te starten. Bovendien loopt het contract van Meunier op het einde van het seizoen af. Ook Borussia Dortmund heeft er alle belang bij dat het loon van de flankverdediger van de loonlijst wordt gehaald.





