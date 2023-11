KAA Gent komt met blessure-update over sterkhouder

KAA Gent kreeg het slechte nieuws te horen dat Hyun-seok Hong een blessure opliep met de nationale ploeg van Zuid-Korea. Nu komt de club met een update.

KAA Gent speelt zondag tegen Union. Dit zullen ze in ieder geval zonder Hyun-seok Hong moeten doen. De Zuid-Koreaan liep een blessure op tijdens de interlandperiode.

De club is voorzichtig hoopgevend. "Hong is vroeger teruggekeerd van zijn interlandverplichtingen door een blessure. Het is minder erg dan gedacht, maar toch blijft het afwachten wanneer hij terug kan spelen. We volgen het dag per dag op", klonk het op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck.

Hong speelde dit seizoen al vijf wedstrijden niet mee, van half september tot half oktober. Dit ook al door interlandverplichtingen omtrent de Asian Games. Na vier wedstrijden te starten nadien, zullen de Buffalo's het nu terug even zonder hem moeten doen.