Schmeichel kreeg veel kritiek, maar Riemer denkt er niet aan om hem uit doel te zetten: "Hij wil zelfs nog een WK spelen"

Kasper Schmeichel lag in eigen land zwaar onder vuur na de blunder die hij maakte tegen Noord-Ierland. Ook bij Anderlecht willen veel fans nog graag zien dat Maxime Dupé een nieuwe kans krijgt. Maar daar lijkt bij Brian Riemer geen sprake van.

Schmeichel kreeg van de Deense krant Bolt zelfs maar een 2/10 voor zijn prestatie. Brian Riemer maakt er zich absoluut niet ongerust in dat de doelman niet meer op niveau zou zijn. "Kijk, er is veel aan het gebeuren rond het Deense nationaal team", begon Riemer.

"De mensen vergeten dat ze zich redelijk makkelijk kwalificeerden voor het EK in Duitsland. En Schmeichel was daar een cruciaal onderdeel van. Hij deed het goed. En trouwens, ik blijf focussen op Anderlecht. Ik zie een gemotiveerde doelman. En ik ken hem. Hij zal nu nog gemotiveerder zijn na de kritiek die hij kreeg. Hij wil die mensen hun ongelijk bewijzen."

Slimme Schmeichel legt spel stil

Een nieuw contract lijkt ook in de maak voor de nummer 1 van Anderlecht, die slechts voor één seizoen tekende. "Bij Kasper weet ik dat hij absoluut nog niet aan stoppen denkt. Hij wil zelfs nog het WK meemaken. Hij wil zo lang mogelijk blijven spelen. Hij gaat er zeker niet de brui aan geven."

Schmeichel is de ervaring die Riemer wil in doel. De doelman doet zelfs dingen die zijn coach niet vraagt. Zoals gaan zitten en verzorging vragen als zijn trainer even met de spelers moet praten. "Ik weet niet wat er gebeurde tegen Gent en wat hij precies had. Spelers kunnen behandeling nodig hebben, daar speculeer ik niet over."

"Ik heb zeker niet geschreeuwd dat hij moest gaan zitten. Als een doelman verzorging nodig heeft, dan moeten ze het spel stil leggen. Maar meer kan ik er niet over vertellen."