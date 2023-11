Er was hoopgevend nieuws, maar ... nog altijd geen enkele minuut voor Rode Duivel bij Engelse topclub

Romeo Lavia heeft nog geen minuut gespeeld voor Chelsea dit seizoen. Hij staat al maanden aan de kant door blessureleed. Een paar weken geleden was er goed nieuws, maar tot dusver is daar weinig van te merken.

Romeo Lavia kwam deze zomer van Southampton over naar Chelsea, maar haalde tot dusver de wedstrijdselectie nog niet door een aanhoudende enkelblessure. Een paar weken geleden werd er gesproken over goed nieuws.

Coach Mauricio Pochettino gaf twee weken geleden al aan dat Lavia dicht bij een retour op training was en normaal gezien vorige week al in de interlandbreak zou moeten aansluiten bij de A-kern. "Vandaar zien we dan wel wanneer hij ons kan helpen", klonk het bij de coach.

🚨🔵 Pochettino: “Roméo Lavia, close to returning as he was training today”.



“Hopefully next week he will be involved with the team, then assess when he can help the team”. pic.twitter.com/a4Qt8W5oqa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023

Ondertussen zijn we alweer veertien dagen verder en ook dit weekend geen sprake van Lavia in de wedstrijdkern van Chelsea. En dus lijkt het voorlopig nog steeds wachten tot er een doorbraak komt in de zaak.

Engelse bronnen blijven hoopvol en geven aan dat de coach opnieuw aangaf dat de blessure gunstig verloopt. Over een timing wilde Mauricio Pochettino echter niet meer spreken, waardoor het koffiedik kijken is of en wanneer Lavia zijn eerste minuten voor Chelsea zal maken.