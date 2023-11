Uitgestelde wedstrijd in de Conference League is een slechte zaak voor KAA Gent

Op zaterdagavond was er nog één wedstrijd in de Conference League. Het resultaat is echter geen goed nieuws voor KAA Gent.

Uitwijken naar Servië Omwille van de oorlog in Israël en Gaza werd de wedstrijd tussen het Israëlische Maccabi Tel Aviv en het Oekraïense Zorya Luhansk van 26 oktober uitgesteld naar vandaag. Dit wel nog altijd niet is Israël zelf. De wedstrijd ging namelijk door in de TSC Arena van het Servische Backa Topola Knokken tot het einde Maccabi Tel Aviv klaarde al snel de klus door na een uur voetballen op een 3-0 voorsprong te komen. Zorya Luhansk knokte zich echter terug in de wedstrijd en kwam terug tot 3-2. De gelijkmaker zat er echter niet meer in en zo gingen de drie punten naar Maccabi Tel Aviv. Slechts niets voor KAA Gent Deze overwinning is geen goed nieuws voor KAA Gent. Maccabi Tel Aviv nadert zo tot op één punt van KAA Gent dat met 10 punten uit 4 wedstrijden nog steeds leider is in de groep. Op donderdag 14 december kijken KAA Gent en Maccabi Tel Aviv elkaar in de ogen om te strijden om groepswinst. Deze wedstrijd zal ook doorgaan in Servië.