BREAKING: Geen Thorgan Hazard in Brusselse derby, ook andere paars-witte speler ontbreekt omwille van persoonlijke redenen

Thorgan Hazard keek deze week uit naar het duel met RWDM en gaf ook veelvuldig interviews. Nu blijkt dat hij niet in de wedstrijdkern zit van coach Brian Riemer met oog op de Brusselse derby.

De winger heeft last van een kleine blessure. Dat laat paars-wit weten via X. Hij is bovendien ook niet de enige afwezige.

Sunday squad. 🟣⚪️ #ANDRWD



ℹ️ Thorgan can’t make the squad with a slight injury, Maxime is not with the group because of private reasons. pic.twitter.com/ifJaSO9mWp