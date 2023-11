Club Brugge wint, maar zonder te overtuigen: Ronny Deila bijt opnieuw van zich af

Club Brugge neemt drie punten mee naar huis na een 0-1 tegen OH Leuven. Het voetbal was niet sprankelend, maar de zege was wel verdiend volgens Ronny Deila.

Een klasseflits van Ferran Jutgla net voor de rust, daar had Club Brugge genoeg aan om de drie punten mee te nemen uit Leuven. Het was in de tweede helft nog bibberen, maar Club stelde de zuinige zege toch veilig.

Voor Club Brugge en Ronny Deila wellicht een opluchting, want na 5 op 18 en pas een zevende plaats in het klassement. "We verdienden om te winnen vandaag, dit is een goede start van een moeilijke periode", zei de Noor achteraf.

Keerpunt voor Club Brugge?

Is dit nu een keerpunt voor Club Brugge? "Ik krijg die vraag nu al twee maanden, dus ik word het stilaan wel een beetje beu. Maar iedereen die verder kijkt dan de resultaten weet dat we meer punten verdienden."

Het is niet wervelend, maar de resultaten zijn er wel, vindt Deila. "We hebben maar één van de laatste zeven wedstrijden verloren en speelden ook één keer gelijk. We verdienden maar één keer om te verliezen en dat was op Union."

"We willen het beste team van de competitie zijn", zei de Noor nog. "We moeten beter worden en verlangen om te winnen. En nu moeten we gewoon consistent blijven."