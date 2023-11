Heel goed nieuws voor RSC Anderlecht? "Terugkeer naar de A-kern zit er snel aan te komen"

Na een lange lijdensweg is Yari Verschaeren eindelijk terug voetballer. Na een oefenwedstrijd in de interlandbreak tegen Zulte Waregem volgde nu een wedstrijd mét inzet met de Futures tegen ... Zulte Waregem.

Een kruisbandblessure zorgde er op 19 maart van dit jaar voor dat Yari Verschaeren een lange tijd aan de kant stond. Maar ondertussen lijkt hij helemaal terug. Tegen Zulte Waregem speelde hij - zoals vooraf aangekondigd - een uurtje mee.

Hij toonde zich in de aanvangsfase heel gretig, trapte een keer lekker op doel en wist op het halfuur met een assist van waarde te zijn in de 0-1. Uiteindelijk won paars-wit met 2-5 van Zulte Waregem, een deugddoende overwinning voor de hele ploeg én voor Verschaeren specifiek.

🔙 | De rentree van Yari Verschaeren is een feit! 🟣⚪ #ZWAAND pic.twitter.com/h4UoFgw3OO — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) November 25, 2023

Ook de coach van de Anderlecht Futures - Marink Reedijk - was zeer tevreden met wat hij zag van de zeer belangrijke speler van paars-wit. "Hij was er klaar voor en voelde zich duidelijk goed in zijn vel", was de coach tevreden van de comeback van Verschaeren.

Rest de vraag: hoe zit het nu naar de volgende weken en maanden toe? "Hij wil heel graag terug spelen voor de A-kern en snakt naar een terugkeer bij de hoofdmacht. En die zit er heel snel aan te komen." Benieuwd hoe snel het zal gaan gebeuren. Anderlecht zal zeker geen risico's nemen met de spelmaker.