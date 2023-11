OFFICIEEL: Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) heeft nieuwe uitdaging gevonden

Alfred Schreuder, ex-coach van Club Brugge, heeft een nieuwe club gevonden. Hij ging op zoek in het Midden-Oosten.

Zo zal Schreuder aan de slag gaan bij Al Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Het Nieuwsblad. Let op: Dit is niet Al-Nassr waar Cristiano Ronaldo speelt. Hij moet de club hogerop helpen, momenteel staat Al Nasr negende in de competitie.

Schreuder loodste Club Brugge naar de landstitel in 2022. Nadien vertrok de Nederlander terug naar Ajax, waar hij in januari ontslagen werd.

Toen trok hij maar naar Al-Ain FC in Qatar, maar daar had hij wat problemen met de staff. Ondanks het behalen van goede resultaten moest hij ook daar vertrekken.