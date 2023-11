Brian Riemer evalueert één jaar bij Anderlecht: "Dat is onvoldoende"

Vrijdag is Brian Riemer één jaar trainer bij RSC Anderlecht. Paarswit speelt dan op bezoek bij Westerlo om dat hopelijk met een klinkende overwinning te vieren.

Morgen is het precies één jaar geleden dat Brian Riemer aan de slag ging bij RSC Anderlecht. Dit seizoen loopt het alvast vlot, met voorlopig een tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League, op vier punten van leider Union SG.

Zichzelf beoordelen wil de Deen alvast niet doen. “Een score voor mezelf op 100? Ohla, Ik oordeel niet graag over mijn eigen werk. Doen jullie dat maar. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik enorm geniet van deze job”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De doelstellingen waren alvast duidelijk. “Ik kwam naar hier om Anderlecht weer naar de top te stuwen en werk hard aan dat project. Maar ik leg de lat ook hoog voor mezelf. Ik weet dat het nog een pak beter kan en dat er veel te winnen is. Die grote ambities probeer ik waar te maken.”

Dit seizoen loopt gesmeerd, al is er wel iets op aan te merken. “Op dit moment in het seizoen vind ik dat we zowat de punten gesprokkeld hebben die we verdienen. Niet meer, maar ook niet minder. We hebben wel maar 12 op 24 buitenshuis. Dat is onvoldoende. Daar moeten we ook aan werken.”