CEO Union haalt stelling van Verhaeghe onderuit en kaatst terug: "Verhaeghe zit in een identieke situatie"

Philippe Bormans was te gast in de podcast MIDMID en daar wou hij toch nog eens terugkomen op de uitspraak van Bart Verhaeghe, twee seizoenen geleden in volle titelstrijd. En hij had zelf ook wel een rake reply in huis.

Verhaeghe had toen gezegd dat ze niet streden tegen Union SG maar tegen Brighton B. Een verwijzing naar de link met de zusterclub, waar er wel wat meer miljoenen voor handen zijn. "Er is geen link met Brighton", liet Bormans weten in de podcast.

"Ja, er is een link met Tony Bloom, die minderheidsaandeelhouder is, en met Alex Munzio. Die zit in de datawereld en die brengt inderdaad ook data bij ons binnen. Maar wij betalen ook voor die data", aldus Bormans.

En voor Bormans is het een verhaal van de pot die de ketel verwijt zwart te zien. "Verhaeghe zit in een identieke situatie, want de minderheidsaandeelhouder van Club Brugge is ook een Amerikaanse onderneming met een veelvoud van het vermogen van elke andere eigenaar in België. Is dat dan ook oneerlijk?"

Daarnaast benadrukt hij nog eens dat Union met één van de kleinste budgetten van de Jupiler Pro League werkt.