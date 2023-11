Jaarrekening bekendgemaakt: Zoveel betaalde RSC Anderlecht vorig seizoen aan lonen

De Algemene Vergadering van Royal Sporting Club Anderlecht heeft donderdagavond de jaarrekening van het voorbije seizoen 2022-2023 goedgekeurd. Ondanks de tegenvallende sportieve prestaties in de Jupiler Pro League slaagde RSCA erin om de bedrijfsomzet significant te verhogen en de kaap van 100 milj

Het seizoen 2022-2023 werd getekend door contrasten. RSC Anderlecht haalde de kwartfinales van de UEFA Europa Conference League, maar de slechte seizoensstart in de Jupiler Pro League kon niet meer uitgewist worden. Ondanks het missen van de play-offs, ging RSC Anderlecht door op het ingeslagen pad van de afgelopen jaren om de club opnieuw structureel financieel gezond te maken en te wapenen voor de toekomst.

Eerst en vooral valt voor het seizoen 2022-2023 een significante stijging van de bedrijfsomzet te noteren. Tegenover het seizoen 2021-2022 (€78,478,888.68) zag de club de omzet met 29 procent stijgen tot €101,241,211.82. Op sportief vlak spelen vooral de transfers van Sergio Gomez (Manchester City) en Julien Duranville (Borussia Dortmund) en de inkomsten uit de UEFA Europa Conference League een rol. Ook de commerciële en operationele inkomsten stegen, opnieuw ondanks het missen van de play-offs.

De totale loonmassa van het bedrijf daalde verder met ongeveer 4 procent naar €54,676,824.77, ondanks de indexering van de lonen van het personeel en de impact van de nieuwe RSZ-regelgeving voor profvoetballers. De operationele kosten stegen met ongeveer 10 procent naar €32,402,026.83, voornamelijk door de inflatie van onder meer de energieprijzen, de integratie van onze RSCA Futures in de Challenger Pro League alsook de kosten verbonden aan de Europese verplaatsingen in de UEFA Europa Conference League.

Ondanks enkele uitzonderlijke kosten, laat de club een opvallende stijging van het bedrijfsresultaat van €24M euro noteren. Met -€2,956,969.52 (Earnings Before Interest and Tax) doet de club maar liefst 89 procent beter dan de -€27,355,103.59 van het seizoen 2021-2022. Het uiteindelijke netto resultaat van -€6,114,201.50 valt op het eerste gezicht lager uit dan dat van 2021-2022 (€1,273,891.40), maar die balans werd sterk beïnvloed door de voorwaardelijke kwijtschelding van schulden door hoofdaandeelhouder Alychlo in het seizoen 2021-2022.

Dankzij de consequente implementatie van het meerjarenplan en een strikt maar toekomstgericht financieel beleid, ligt RSC Anderlecht ook op koers om het seizoen 2023-2024 opnieuw met een beter resultaat af te sluiten. De club wenst alle medewerkers, aandeelhouders, supporters & partners te danken voor hun niet-aflatende steun in de voorbije jaren.