KAA Gent miste Belgische transfer: "Was helemaal overtuigd van samenwerking met Hein"

KAA Gent doet het goed in de Jupiler Pro League. Afgelopen zomer had het zelfs nog een extra middenvelder kunnen scoren.

Eind vorig seizoen liep het contract van Charles Vanhoutte af bij Cercle Brugge. Er kwamen dan ook andere clubs aankloppen bij de middenvelder.

“Al wilde ik eigenlijk niet echt weg bij Cercle, tot ze mij een contractvoorstel deden dat echt om te lachen was. Ik werd bij Cercle eigenlijk al onderbetaald, iets wat vaak het geval is bij spelers die doorstromen uit de eigen jeugd”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Een beter contractvoorstel kwam er eigenlijk niet en toen kreeg Vanhoutte een telefoontje van Hein Vanhaezebrouck. “We hebben toen wat over Gent gesproken, maar ik heb hem ook meteen gezegd dat er nog een club interesse toonde. Hein wilde mij er heel graag bij en ik wilde zelf ook wel naar Gent op dat moment.”

De link voor de connectie was Kortrijk. “Weet je, ik ben afkomstig van Kortrijk. Tijdens mijn jeugd had ik altijd een abonnement op KV Kortrijk, waar Hein jarenlang trainer was. Als hij dan zelf belt, spelen zulke dingen natuurlijk mee.”

Een deal leek dan ook in de maak met de Buffalo’s. “Het is ook gewoon een goede coach en ik geloof wel dat hij van mij een betere speler kon maken. Ik was dus inderdaad overtuigd. Tot ik bij Union op bezoek ging en Gent lang op zich liet wachten.”