Lyon denkt niet enkel aan Belgische trainer en wil shoppen in Jupiler Pro League, die meteen reageert

Olympique Lyon ontsloeg deze week zijn coach Fabio Grosso al na twee maanden. En dus zijn ze op zoek naar een nieuwe oefenmeester, waarbij ook aan Belgische pistes wordt gedacht. In het meervoud.

Lyon bengelt helemaal onderaan de Ligue 1, met amper zeven punten uit twaalf wedstrijden. En dus heeft eigenaar John Textor opnieuw toegeslagen en voor de tweede keer al dit seizoen een coach uit de laan gestuurd.

En dus is het opnieuw zoeken naar een opvolger. Daarbij werd al gedacht aan Will Still, die knap werk levert met Reims - ook in de Franse competitie. Ondertussen is er ook een andere piste aan de oppervlakte gekomen in de Franse pers.

Niets wijst erop

Opnieuw niet meteen een grote verrassing dat Textor zou denken aan ... Claudio Caçapa van RWDM. Ook de Brusselse club is namelijk in handen van Textor. Toch lijkt het niet meteen zo'n vaart te gaan lopen, want Claudio Caçapa zelf lijkt geen vragende partij.

"Ik zit goed in Molenbeek, ook al ben ik een echte Lyon-man", aldus Claudio Caçapa in La Dernière Heure. "Niets wijst erop dat ik naar Lyon zou terugkeren."