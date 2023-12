Miljoenendeal en jackpot? 'Engelse topclub wil topspeler weghalen bij titelkandidaat JPL, prijskaartje immens'

Union SG is herstkampioen en zo al bezig aan zijn derde geweldige seizoen op rij. Wie stopt de machine? Deze winter gaan er in ieder geval mogelijk heel wat ploegen komen aankloppen bij de Brusselaars.

De geweldige resultaten van Union SG? Daar kan niemand naast kijken. En dus is het elke transfermercato opnieuw met een bang hartje afwachten wie er zal blijven. De voorbije jaren vertrokken elke zomer en elke winter wel een paar topspelers.

Nu is er al een tijdje veel interesse voor Koki Machida. Volgens de Britse pers is vooral Tottenham Hotspurs daarvoor zeer nadrukkelijk aankloppen. De centrale verdediger ligt wel nog tot 2026 onder contract bij de Brusselaars.

Stevig prijskaartje

En dus kunnen die een ferm prijskaartje op de Japanner hangen. Dat zou er volgens Het Nieuwsblad eentje zijn van liefst 15 miljoen euro. Op die manier willen ze de interesse in de kiem smoren.

"We zijn er elk jaar redelijk goed in geslaagd om in de winter iedereen samen te houden. We gaan dat nu opnieuw proberen. Er is veel interesse, maar we gaan die proberen af te houden tot na het seizoen. We willen eerst samen iets verwezenlijken", liet CEO Philippe Bormans afgelopen weekend nog optekenen in De Zevende Dag.