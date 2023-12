Telenet Play Sports kondigt triomfantelijk nieuws aan, zware tik voor openbare omroep VRT

Telenet Play Sports gaat vanaf het seizoen 2024-2025 Europa helemaal veroveren. En dat mag je letterlijk nemen. VRT is het kind van de rekening zo lijkt het wel.

De Belgische ploegen in Europa gaan we volgend seizoen vooral of enkel op Telenet Play Sports zien. Dat heeft die zender laten weten in een officieel bericht op de sociale media.

Tot dit seizoen werden de Europese wedstrijden verdeeld over verschillende zenders. Ook op de VRT waren er al wedstrijden van Union SG en co te zien in de Europa League, alsook wedstrijden in de Conference League.

Europa veroverd. Vanaf het seizoen 2024/2025 zit je bij Play Sports goed voor Europees voetbal van het allerhoogste niveau! 🇪🇺🏆 pic.twitter.com/hxfEfcjtNp — Play Sports (@playsports) December 1, 2023

Volgend seizoen schuift alles meer dan waarschijnlijk dus op naar Telenet Play Sports. Zij hebben alle rechten weten te verwerven.

Ook voor de Champions League hebben ze de rechten verworven. De wedstrijden van de Belgische deelnemer in die competitie zal wel nog op VTM te zien zijn, want die rechten werden gekocht door DPG Media.