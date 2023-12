CEO van Belgische voetbalbond legt uit waarom Tedesco héél voorzichtig is in uitspraken en... we kennen meteen de héél concrete Belgische ambitie op het EK

De Rode Duivels starten het EK van komende zomer in Duitsland met enkele hapklare brokjes. De tegenstanders zijn immers allesbehalve van het niveau van onze nationale ploeg. Al durven ze dat ook bij de KBVB niet uitspreken. En dat heeft een reden.

België neemt het in de groepsfase van het EK 2024 al zeker op tegen Roemenië of Slovakije. De derde tegenstander zal Oekraïne, Israël, IJsland of Bosnië worden. Met andere woorden: etenstijd voor Romelu Lukaku en de andere Rode Duivels.

Het is dan ook des te opvallend dat Domenico Tedesco na afloop van de loting héél nederig sprak en bij wijze van spreken zelfs niet eens de favorietenrol wou opnemen. Ook bij de Belgische voetbalbond wordt de grootspraak gemeden.

© photonews

"We mogen zeker niet klagen als we zien welke tegenstanders we hebben kunnen ontlopen", aldus Manu Leroy bij Belga. "Voor hetzelfde geld speelden we tegen Nederland, Italië of Denemarken, hé. Ik geef toe dat het dan een pak moeilijker geweest was."

Na het WK in Qatar gaan we niet te hoog van de toren blazen

De plaatsvervangende CEO van de KBVB heeft echter een reden voor de nederigheid van Tedesco. "Na het WK in Qatar gaan we niet te hoog van de toren blazen. Laat ons beginnen met de groepsfase door te komen. Onze ambitie is simpel: beter doen dan op in Qatar."