Vormer én Vossen hadden concrete voorstellen van Belgische eersteklassers op zak: "Ideale clubs voor ons, maar..."

Jelle Vossen en Ruud Vormer trekken de kar bij Zulte Waregem. Het duo besliste om na de degradatie om aan de Gaverbeek te blijven voetballen. Al was de interesse uit de Jupiler Pro League héél concreet.

Jelle Vossen zat lang rond de tafel met KVC Westerlo, terwijl Ruud Vormer quasi zeker zou geweest zijn van een basisplaats bij KV Mechelen. Ook de Nederlander voerde diverse gesprekken Achter De Kazerne.

"Het project sprak ons zeker en vast aan", klinkt het bij Vossen én Vormer - ook al gaat het om verschillende clubs - in koor in HUMO. "Meer zelfs: het waren ideale clubs voor ons geweest om op het hoogste niveau te blijven voetballen."

Duidelijke keuze

Toch kozen beide spelers - na de degradatie hadden ze de optie om gratis te vertrekken - voor een nieuw contract bij Essevee. "We wonen allebei in Knokke", klinkt het. "Er is nooit file en op een uurtje staan we in Waregem. We hebben geen zin om elke dagen één of twee uur langer in de auto te zitten of te moeten verhuizen."