Westerlo heeft nieuwe trainer op het oog en die was vandaag al in het Kuipje

KVC Westerlo is op zoek naar een nieuwe trainer sinds Jonas De Roeck zaterdag werd ontslagen na de nederlaag tegen Anderlecht. Een nieuwe naam is daarbij opgedoken: Jimmy Thelin.

Westerlo richt zich niet enkel op de Belgische markt, maar kijkt ook in het buitenland rond. Daarbij zijn ze uitgekomen bij de Zweede Jimmy Thelin, weet GvA. De 45-jarige Thelin is momenteel nog trainer van IF Elfsborg.

Hij was vandaag wel al op bezoek in 't Kuipje voor een verkennend gesprek, wat toch al een indicatie is dat het een serieuze piste is. Met Elfsborg miste hij vorige maand nog de titel door op de slotspeeldag met 1-0 te verliezen bij Malmö.

De competitie is er dus al gedaan, maar Thelin heeft er wel nog een contract tot 31 december. Mogelijk komt er dus snel een opvolger voor De Roeck uit de bus.