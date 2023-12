Zulte-Waregem geeft Club Brugge flinke waarschuwing voor bekerwedstrijd

Woensdagavond ontvangt Club Brugge Zulte-Waregem voor een bekerduel. Christian Brüls heeft er alvast zin in.

Dit seizoen krijgt Brüls niet al te veel speelkansen. Hij gaat er wel goed mee om. "Ik begrijp dat een coach soms beslissingen neemt die niet in je voordeel zijn", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Het is niet mijn stijl om dan meteen bij de trainer aan te kloppen en te vragen om uitleg. Integendeel zelfs. Ik neem dan eerst liever wat afstand, maar blijf wel keihard trainen en wachten op een nieuwe kans", gaat hij verder.

Hij geeft Club Brugge alvast een fikse waarschuwing. "We hebben net als in de vorige ronde tegen Cercle Brugge niks te verliezen en zullen onze huid zeker en vast duur verkopen. We zullen het Club zeker niet makkelijk maken. Ik verwacht niet dat zij veel zullen roteren, want ook voor hen is de beker de kortste weg naar Europa."