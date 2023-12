📷 'Club wil transferrecord breken om Johan Bakayoko binnen te halen'

40 miljoen euro legde Brentford afgelopen zomer op tafel voor Johan Bakayoko. PSV Eindhoven ging akkoord met de club uit de Premier League, maar de Rode Duivel wou zelf niet vertrekken.

“Nog voor geen honderd miljoen euro”, liet hij toen optekenen. De Engelse club blijft echter aandringen voor Bakayoko en wil deze winter al een nieuw voorstel doen.

En volgens journalist Sean Walsh van 90 Minutes wil Brentford daarin ver gaan en het transferrecord van de club, 55 miljoen euro, breken.

Of Bakayoko opnieuw zal weigeren valt af te wachten. Het feit dat PSV doorstoot in de Champions League zou wel eens het grote struikelblok kunnen worden voor de Engelsen.

Onze landgenoot scoorde dit seizoen al 4 keer en deelde ook 14 assists uit voor de leider uit de Eredivisie en dat in 24 wedstrijden.

Nog volgens Walsh zouden ook Liverpool en Tottenham de nodige interesse hebben in Bakayoko, maar concrete biedingen zijn er van hun kant niet.

🚨 Brentford in line to make fresh club-record move for Johan Bakayoko in January, despite him rejecting them in August.



Liverpool and Tottenham both admirers of the 20-year-old. PSV enjoying sensational season so far...@GraemeBailey / @90min_Football https://t.co/1L1zTsXMGs