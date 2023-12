Toby Alderweireld laat in zijn toekomstkaarten kijken en heeft goed nieuws voor de supporters: "Dat is 100% zeker"

De opnames dateren al van 13 november, maar nu zijn The Souidi Sessions met Toby Alderweireld ook effectief losgelaten op de goegemeente. En Mega Toby had wel een en ander te zeggen in het programma.

In de podcast The Souidi Sessions interviewde advocaat en Antwerpsupporter Omar Souidi niemand minder dan Toby Alderweireld. Bijna twee uur lang ging het over vanalles en nog wat, maar zeker ook over de fysieke paraatheid van de gewezen Rode Duivel. Of hij ooit terugkeert bij de Rode Duivels, met oog op het EK? De deur staat zoals geweten al een tijdje op een kiertje. Ondertussen onderhoudt Toby Alderweireld wel de kathedraal die zijn lichaam is. "Door heel hard te werken kan je toeval een beetje helpen." Toby Alderweireld blijft bij Royal Antwerp FC "Pas na mijn carrière ga ik pas kunnen genieten en beseffen wat er gebeurd is. Nu was het allemaal een rollercoaster." Mega Toby weet nog niet wanneer hij stopt met voetballen. Op heden heeft hij een contract tot juni 2025 bij stamnummer 1, maar mogelijk doet hij daarna nog door. "Zolang ik het nog kan opbrengen én het nog aankan doe ik door, maar ik heb wel schrik voor het jaar te veel. Maar ik kan wel al zeggen dat ik 100% zeker mijn carrière zal afsluiten bij Antwerp. Dat is wel al een zekerheid."