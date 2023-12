Miron Muslic wil hoge toppen scheren met Cercle Brugge: "Ik voel dat mijn werk hier nog niet af is!"

Agelopen week tekende Miron Muslic een nieuw contract bij Cercle Brugge. De succestrainer voelt dat er nog veel meer kan uitgehaald worden.

Champions Play Off

De Bruggelingen zijn sterk bezig dit seizoen. De ambitie is dan ook om in de Champions Play Off te kunnen blijven. Komende zaterdag volgt er al een test tegen Anwerp in het eigen Jan Breydel. Muslic is alvast dankbaar voor wat hij bij Cercle heeft kunnen uitwerken en is ambitieus

Bedankt Cercle Brugge

“Twee en een half jaar geleden was ik een jonge, onbekende coach op een moeilijk moment in mijn prille carrière. Cercle gaf mij toen de kans als T2 en om dit land en de werking van de Vereniging te leren kennen", steekt Muslic van wal die zijn dankbaarheid toont.

"Vorig jaar kreeg ik dan mijn kans als T1 en ik zal Cercle daar eeuwig dankbaar voor zijn. Daarom wil ik nu ook niet ondankbaar zijn, maar uit loyauteit en respect nog minstens één jaar blijven. Ik ben hier graag en vind dit een fantastisch en uniek project", noteerde Het Nieuwsblad.

Ambitie uitspreken

"Ik kan hier samen met mijn staf met jonge en talentvolle mensen werken en ze ook beter maken. Dat is een ongelooflijk mooie ervaring en ik voel dat mijn werk hier nog niet af is. Meer zelfs, ik ben ervan overtuigd dat er nog groeimarge is en we nog beter kunnen worden”, toont Muslic zich ambitieus.