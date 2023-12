Revanchegevoelens bij STVV: "Dat zijn we absoluut nog niet vergeten"

STVV ontvangt zaterdagavond OH Leuven. Aan de vorige confrontatie heeft STVV geen goede herinneringen. Het werd toen 4-0 voor OHL.

En of STVV revanchegevoelens heeft. OH Leuven kon eind oktober makkelijk winnen toen Sint-Truiden een off-day kende. De zware nederlaag kwam hard aan en de speler zijn uit op een goed resultaat deze zaterdag.

"Dat leeft wel in de kleedkamer. We hebben daar natuurlijk 4-0 verloren, dat zijn we absoluut nog niet vergeten. We gaan er alles aan doen om zaterdag met een positief resultaat het veld af te gaan", vertelde Mathias Delorge bij TV Limburg.

"Ze verdedigen heel goed, dat zag ik tegen Antwerp", begint coach Thorsten Fink bij TV Limburg. "Die kregen toen maar weinig kansen, het wordt dus een moeilijke wedstrijd voor ons. We zullen geduld moeten hebben om een doelpunt te maken. Het zou goed zijn als we in de eerste 15 minuten kunnen scoren. Als dat niet gebeurt moeten we geduld opbrengen."