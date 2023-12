Franky Van der Elst ziet potentiële Rode Duivel bij Antwerp maar: "EK wordt moeilijk"

Michel-Ange Balikwisha doet het goed dit seizoen bij Antwerp. Er zijn nog werkpunten, maar de jongeling is goed op weg.

Franky Van der Elst liet al verstaan dat hij vindt dat Balikwisha goed bezig is, maar dat hij toch nog soms ontgoocheld wordt door hem. Of hij in de winger ook een Rode Duivel ziet?

"Zeker", begint Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Voor het EK wordt het natuurlijk moeilijk. Doku, Trossard, Carrasco,… Je kan de spelers stapelen op de linkerkant. Maar je weet maar nooit, als er blessures vallen en hij die stappen blijft zetten."

Balikwisha scoorde al zijn competitiedoelpunten tijdens thuiswedstrijden. "Als je succesvol wil zijn, mag je niet alleen een publieksspeler zijn. Hij lijkt me inderdaad het type dat meegaat in de sfeer van de Bosuil", besluit Van der Elst.