Johan Boskamp lacht met Eddy Snelders bij uitspraken over bizarre ontslag van Glen De Boeck

Het ontslag van Glen De Boeck kwam totaal onverwacht. Bij KV Kortrijk houden ze de lippen stijf op elkaar over de ware toedracht.

Glen De Boeck werd al na twee maanden aan de deur gezet bij KV Kortrijk. De indruk die ook Johan Boskamp heeft is dat het over veel meer gaat dan enkel het voetbal.

“Al dat gezeik over zijn jassie. Laat die man toch aantrekken wat hij zelf wil. In tegenstelling tot een andere ex-voetballer had hij tenminste nog íets aan”, schatert de Nederlander met een duidelijke knipoog naar Eddy Snelders bij Het Belang van Limburg.

De Boeck waagde zich echter op glad ijs met een aantal opvallende interviews vlak voor zijn ontslag. Wellicht speelde dat voor een groot deel ook mee in de beslissing van de club om hem opzij te schuiven.

“Dat is Glen. Een gouden jongen, met het hart op de tong. Had hij beter moeten weten? Misschien. Als je in de krant verkondigt dat iedereen jaloers op je is, dan toon je je natuurlijk niet van je meest bescheiden kant. Maar ik blijf het raar vinden dat hij omwille van dat soort randzaken is ontslagen. Het draait toch om het voetbal?”, vraagt Boskamp zich af.