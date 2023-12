Analist heeft een duidelijke boodschap aan het adres van Jan Mulder: "Dat gezien?"

OH Leuven plukte met tienen een punt bij STVV. Dat was vooral de verdienste van doelman Tobe Leysen.

OH Leuven moest tegen STVV al na een half uur met zijn tienen verder na een rode kaart voor Richie Sagrado. Een vogel voor de kant zou je dan denken, maar doelman Tobe Leysen hield zijn ploeg overeind.

“Ik heb een boodschap voor Jan Mulder, die in het verleden liet vallen dat een doelman eigenlijk een overbodige speler is”, zegt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg. “Dan hoop ik dat hij de wedstrijd van Tobe Leysen gezien heeft.”

Keer op keer voorkwam hij een gemaakt doelpunt van de Kanaries. “Hoe één man standhield tegen elf: de rol van de keeper was allesbepalend in STVV-OHL. Leuven kan niet zeggen dat het goed verdedigd heeft. Het gaf met die tien man vijf, zes open kansen weg.”

De goals vielen er echter niet voor de thuisploeg. “Maar telkens was er Tobe. Wat Leysen liet zien, dat was zoals Thibaut Courtois in de CL-finale tegen Liverpool.”