Nederlandse analist gaat meer dan een brug te ver over vrouwelijke trainers

In Nederland werd tijdens de uitzending van Studio Voetbal een zeer gevoelig onderwerp aangesneden. De analisten spraken over het kleine aantal vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal.

Weinig of geen vrouwen zijn of worden hoofdtrainer in het mannenvoetbal, maar voor Pierre van Hooijdonk (54), ex-spits van onder andere Feyenoord, is dat de normaalste zaak van de wereld.

“Vind je dat echt vreemd? De voetbalwereld is een haantjeswereld. Ik kan me niet voorstellen dat Sarina Wiegman (Nederlandse bondscoach van Engeland, red.) in de kleedkamer stapt bij een team met gasten als Rafael van der Vaart…”, klonk het.

“Waarom niet? Nou, dan vraag ik me af of jij wel eens in een kleedkamer hebt gezeten. We mogen het toch zeggen? Het gaat mij om een stukje geloofwaardigheid dat je moet hebben ten opzichte van je spelersgroep. Ik zeg niet dat ze geen geloofwaardigheid hebben, maar wel minder dan een man. Het gaat er mij niet om wie er beter is, maar het is gewoon hoe het is.”

“Alles moet doorbroken worden tegenwoordig. Ik denk dat het in veel zaken in de maatschappij zeker kan en ook al gebeurt, maar een vrouwelijke hoofdtrainer in de hoogste klasse... Het hoeft voor mij ook niet te gebeuren. Vrouwen en mannen zijn gelijk voor mij, maar ik geef alleen maar aan wat voor effect het zou hebben op de voetbalwereld. De voetbalwereld is niet de maatschappij.”

Van der Vaart waarschuwde dat hij door met deze uitspraken te ver gaat en de nodige kritiek mag verwachten, maar dat deert de analist duidelijk niet. “Ik ga niet voor de populariteitsprijs”, besloot hij zijn betoog.