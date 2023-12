"Het kan snel gaan": Genk wilde sterkhouder van seizoensrevelatie (ex-Gent en Kortrijk), marktwaarde als pijl de lucht ingeschoten

Aboubakary Koita is op 25-jarige leeftijd hélémaal aan het ontbolsteren. Na een aantal jaren met ups en downs is het nu echt wel stevig aan het gaan allemaal. Hij maakt indruk op analisten én scouts. En dus is de vraag: wat is de volgende stap?

Aboubakary Koita maakte vorige maand zijn debuut bij de nationale ploeg van Mauretanië, ook al heeft hij ook de Belgische nationaliteit én werd hij geboren in Senegal. Via Merksem, Lyra en Geel kwam hij in 2017 bij de beloften van Gent terecht.

Na een huurbeurt aan KV Kortrijk werd hij verkocht aan Waasland-Beveren, sinds 2021 maakt hij deel uit van STVV. Zijn marktwaarde is doorheen de jaren net als zijn prestaties op en af gegaan, de voorbije zes maanden is een en ander toch in een stroomversnelling gekomen. Momenteel wordt hij volgens Transfermarkt op 2,3 miljoen euro waarde geschat.

© photonews

De linksbuiten is misschien wel aan zijn beste seizoen bezig. Met elf doelpunten is hij co-topschutter in de Jupiler Pro League en hij zorgde ook al voor een assist. "Trapt er iemand beter op doel, sneller ook, dan hij in de competitie?", vroeg Filip Joos zich af in Extra Time.

Het hele panel rondom hem (Peter Vandenbempt, Brecht Dejaegere en Carl Hoefkens) waren ook vol lof voor de winger van Sint-Truiden. Zijn traptechniek - met rechts én links - wordt dan ook geroemd. Bovendien scoorde STVV nog 'maar' 21 keer, dus is hij goed voor meer dan de helft van de productie.

Elf doelpunten, meer dan vijf miljoen euro gevraagd voor Koita

Rest de vraag: wat kan de volgende stap zijn voor de nog steeds maar 25-jarige linksbuiten? Het is wat dat betreft ook afwachten wat hij bij een topploeg kan uitsteken, want als er andere toppers vooraan lopen mag hij misschien minder op doel trappen.

© photonews

Koita won vorige week de Gouden Croc en gaf zelf aan dat hij voorlopig geen concrete plannen heeft om STVV te verlaten. Afgelopen zomer was er al interesse van KRC Genk, maar bij de Kanaries wilden ze hem toen al niet onder de vijf miljoen euro laten vertrekken.

Vanuit Turkije roeren er zich verschillende teams, bij de scouts van heel veel ploegen staat hij ondertussen bovenaan het lijstje. "Het kan soms snel gaan, in het voetbal weet je nooit", aldus nog Koita afgelopen weekend.