Thorgan Hazard laat zich uit over mogelijke terugkeer bij Rode Duivels

Thorgan Hazard werd al een tijdje niet meer opgeroepen voor de Rode Duivels. Na het WK in Qatar zat hij niet meer bij de selectie van Domenico Tedesco.

Hazard onthulde dat hij een telefoontje kreeg van Tedesco. "De bondscoach belde me op voor zijn eerste selectie en vertelde me dat ik geen deel zou uitmaken van zijn kern", vertelde de winger bij La Tribune. "Ik speelde toen bij PSV en kampte met een blessure. Hij vertelde me dat hij andere profielen wou zien op mijn positie. Hij was eerlijk, dat vond ik leuk."

Toch wil de Anderlecht-speler graag nog verder als international. "Ik geef niet gemakkelijk op. Ik ga er alles aan doen om de draad weer op te pikken bij de Rode Duivels."

"Ik kan op allerlei verschillende posities spelen en ik heb al in alle systemen gespeeld in mijn carrière. Ik beschik ook over de nodige internationale ervaring. Als de coach een mogelijkheid ziet, zal ik de kans met beide handen grijpen. We zullen zien", besluit Hazard.