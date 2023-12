Hein Vanhaezebrouck heeft goed nieuws dat hem binnen een maand flink zal helpen

KAA Gent speelt donderdag zijn laatste wedstrijd uit de groepsfase van de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv. De ziekenboeg bij Gent zit niet meer vol.

Hein Vanhaezebrouck vertelde dit seizoen al enkele keren dat hij zijn kern te klein vindt. Vooral in januari en februari kan dit een probleem worden wanneer veel spelers naar de Asian Cup en Africa Cup trekken.

Daarom is het maar goed dat de ziekenboeg niet zo vol zit. "Het valt heel goed mee", vertelde Vanhaezebrouck aan de clubmedia. "Uiteindelijk is Brian Agbor al lichtjes beginnen aansluiten bij de groep. We hebben niet echt afwezigen buiten Archie (Brown n.v.d.r.) en Paul (Nardi n.v.d.r.)."

"Zelfs Laurent (Depoitre n.v.d.r.) is mee. We zullen zien. Hij heeft zijn eerste 45 minuten gespeeld bij Jong Gent, nu misschien zijn eerste minuten bij ons. We zullen moeten zien wat de omstandigheden toelaten", besluit de Gentse coach.