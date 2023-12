Sterkhouder KV Mechelen spreekt klare taal over boycot van supportersgroep Vijfentwintig Zeven

KV Mechelen deed het zonder de aanwezigheid van supportersgroep Vijfentwintig Zeven, een punt pakken tegen Club Brugge. De banden tussen bestuur en fans moeten in Mechelen weer wat strakker aangehaald worden.

Want KV Mechelen is wel een club die leeft van zijn supporters en er alle belang bij heeft dat het publiek zich volledig achter het team schaart. Uit de commentaren op sociale media blijkt dat er toch een stevig haar in de boter zit tussen sfeergroep 25/7 en het bestuur na het afkeuren van een tifo gebaseerd op Red Dead Redemption.

Daarop besloten de supporters die steevast achter doel postvatten de thuiswedstrijd tegen Club Brugge te boycotten. "Natuurlijk was hun afwezigheid tegen Club Brugge jammer", zegt Daam Foulon, toonbeeld van inzet Achter de Kazerne en de voorbije maanden geregeld één van de betere spelers bij KVM.

© photonews

"Ze hebben natuurlijk ook hun redenen. Dan moeten wij ook gewoon accepteren dat zij die redenen hebben en dat ze daarom niet gekomen zijn." Begrip voor die actie is dus op zijn plaats, al waren er wel heel wat fans - ruim 14 000 - die wel naar het stadion afzakten. Hoog tijd dat ze in Mechelen weer opnieuw aan hetzelfde zeel gaan trekken.