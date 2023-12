Goed nieuws voor Club Brugge-fans rond Antonio Nusa

Antonio Nusa maakte dit seizoen al veel indruk bij Club Brugge. Toch loopt alles nog niet helemaal zoals het zou moeten.

Nusa speelde vooral aan het begin van dit seizoen veel. Hij kreeg een aantal basisplaatsen, tot blessureleed hem begon te teisteren. Vijf wedstrijden in de JPL zat hij al aan de kant met een blessure aan de rug.

De laatste paar duels waarin hij op het wedstrijdblad was terug te vinden, moest het goudhaantje genoegen nemen een (vaak eerder korte) invalbeurt. Wanneer zullen we Nusa terug op volle kracht kunnen zien?

"Wanneer we de beste Nusa zullen zien, is een goeie vraag", begint Club Brugge-coach Ronny Deila bij Het Laatste Nieuws. Nadien kon hij de Club-fans wel goed en geruststellend nieuws brengen. "Hij viel drie keer in en traint alles mee. Nusa komt dichter en dichter bij een basisplaats."