50 miljoen euro voor Club Brugge op komst? Blauw-zwart maakt kans op prestigieus toernooi én waanzinnige bedragen

Dit seizoen staat Club Brugge nog niet op kop in de Jupiler Pro League, maar de voorbije jaren hebben ze wel de nodige indruk gemaakt met drie opeenvolgende titels. En dat zou wel eens heel veel geld kunnen opleveren.

Als we vragen wie dé Belgische club van de laatste vijf jaar is, dan komen we door de drie titels toch nog altijd uit bij Club Brugge. Union SG maakt al drie jaar indruk, Antwerp werd vorig jaar kampioen en ook Gent en Genk maken de top enkel maar breder, maar toch: blauw-zwart was de referentie.

In 2025 wordt er een vernieuwd WK voor Clubs georganiseerd in de Verenigde Staten. En daar lijkt Club Brugge de Belgische topkandidaat voor te gaan worden, weet alvast Het Nieuwsblad te melden. Dat zou geen windeieren leggen.

50 miljoen euro deelnamepremie

Voor het toernooi is er een deelnamepremie van liefst 50 miljoen euro voorzien, uit elk land mogen maximaal twee ploegen deelnemen. 32 teams zouden in het vernieuwde WK voor Clubs gaan deelnemen in een Champions League-format.

Momenteel staan ze op de vijftiende plaats in de Europese 'gefilterde' ranking, de top-12 mag in principe naar het WK voor clubs. Aan blauw-zwart om dit en komend jaar dus nog wat meer punten te pakken en zo Rangers en Ajax te proberen passeren.