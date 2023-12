Carl Hoefkens heeft nieuws over de blessure van Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden raakte vorig weekend geblesseerd. Het is uitkijken of hij dit weekend in actie kan komen.

Zinho Vanheusden liep in het competitieduel tegen RSC Anderlecht een liesblessure op. Trainer Carl Hoefkens van Standard kwam op zijn persconferentie met het nodige nieuws. “Zinho Vanheusden heeft vandaag meegetraind”, citeert Het Belang van Limburg de coach van de Rouches. “Het gaat de goede kant op met zijn blessure. De kans is groot dat hij zaterdag kan spelen, maar honderd procent zeker zijn we nog niet. Vrijdag zullen we de knoop definitief doorhakken.” Na de dubbele strijd tegen Anderlecht is het nu tijd voor de Waalse clash met Sporting Charleroi. “Derby's als deze zijn anders dan andere matchen. Het klassement speelt dan geen rol van betekenis”, gaf Hoefkens nog mee. Standard heeft dringend punten nodig om de voeling met de top zes niet te verliezen. Na Charleroi komen nog twee belangrijke wedstrijden voor Standard, tegen KV Mechelen en STVV.





Volg Standard - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (16/12).