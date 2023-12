Chouchou van Ronny Deila spreekt openhartig over zijn keuzes

Philip Zinckernagel krijgt de nodige kritiek bij Club Brugge. Velen zien hem als de chouchou van trainer Ronny Deila.

Philip Zinckernagel volgde afgelopen zomer trainer Ronny Deila van Standard naar Club Brugge. Ook al speelde hij niet altijd zijn beste matchen, toch houdt Deila hem altijd in het basiselftal.

Zijn keuze om naar het Jan Breydelstadion te komen had niet als hoofdreden dat Ronny Deila de trainer werd, zo laat hij weten in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Dit is gewoon een heel grote club en ik wilde graag eens proeven van Europees voetbal. Bij Olympiakos blijven zag ik het totaal niet zitten. Standard kon niks doen, omdat het moest wachten op geld. Ik kon elders meer geld verdienen: Turkije, Saoedi-Arabië... En er liepen wat dingetjes in Duitsland.”

Zinckernagel voelt het verschil tussen Standard en blauwzwart. “Bij Standard verwachten de supporters dat je alles geeft. Doe je dat, dan kunnen ze met een minder resultaat leven. Ze komen natuurlijk ook van ver. In Brugge is het door de vele successen van de afgelopen jaren verplicht geworden om altijd te winnen. Scoren, mooi voetbal brengen, nooit iets laten liggen tegen de kleinere ploegen. Die druk is anders.”

Zinckernagel voelde ook hoe zijn trainer door het slijk gehaald werd in de pers. “Niet dat ik dacht dat hij ontslagen zou worden. Dat zou veel te vroeg zijn geweest. Ronny wist zelf dat hij hier elke match moest winnen. Goed spelen telt niet als je niet wint. Voor hem is het in Brugge ook anders dan in Luik. Standard was meer een renovatieproject - daar vroegen ze nog geen titel van hem - maar hier heb je de tijd niet om te bouwen.”