Club Brugge en het Belgisch voetbal volgen? "Dat is als ik op het toilet ben"

Philippe Clement is al eventjes aan de slag bij Rangers FC. Veel tijd om het Belgische voetbal op te volgen is er niet.

In Schotland wordt moord en brand geschreeuwd over de mislukte transferzomer van Rangers, met onder andere ook de komst van Cyriel Dessers, maar daar doet Philippe Clement niet aan mee.

“Ik kijk niet naar transferperiodes uit het verleden. Het is mijn job om uit de spelers die er zijn het beste te halen. Dessers is aan het komen, hij scoorde het afgelopen weekend en ook donderdag tegen Betis”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Want soms moet je spelers wat tijd geven. Hij haalt een voorbeeldje naar boven uit zijn periode bij Club Brugge: Carlos Bacca.

“Christophe Daum is toen in een colère geschoten tegen de scouts. Dat Bacca een drama van een voetballer was. En dat zijn grootmoeder zelfs meer doelpunten kon maken. Zes maanden later was hij de beste speler van Club Brugge. Dus laat ons maar heel hard werken met die spelers. En dan is het aan hen om te laten zien dat ze het waard zijn.”

Om Club Brugge te volgen is er gewoon geen tijd genoeg meer. “Ik heb geen tijd om wedstrijden te bekijken. Vraag me dus geen analyse. Ik lees 's morgens ook nog, als ik op het toilet ben, even de sport van de Vlaamse kranten. Maar ik heb geen beelden van de matchen zelf. Ik moet maar geloven wat de journalisten schrijven. En dat is gevaarlijk.”