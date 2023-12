Johan Boskamp over de Gouden Schoen: "Die heeft mijn stem niet nodig om te winnen"

De stemming voor de tweede ronde van de Gouden Schoen loopt op dit moment. Ook Johan Boskamp doet mee.

Van een geheime stemming is geen sprake. Bij Het Belang van Limburg laat Johan Boskamp meteen weten wie zijn stem krijgt.

“Dan denk ik in de eerste plaats toch aan Arthur Vermeeren”, vertelt de Nederlander. “Wat hij op zijn leeftijd heeft laten zien in de Champions League, dat is wereldklasse. Andere namen die me spontaan te binnen schieten zijn die van Michel-Ange Balikwisha en Bryan Heynen, die donderdag ook weer top was.”

Toby Alderweireld, die toch de grootste kanshebber op de Gouden Schoen lijkt te zijn, krijgt geen stem van Boskamp. “Ach, die heeft mijn stem niet nodig om hem te winnen. Ik zie zelfs niemand in zijn buurt komen. Als je met Antwerp de dubbel pakt, de kampioenengoal maakt en ook dit seizoen op een hoog niveau blijft presteren, dan verdien je hem gewoon.”

Ook Jan Vertonghen zou wel eens veel stemmen kunnen pakken. “Die zal wel een mooie ereplaats krijgen. Ik vind het fantastisch hoe hij dit Anderlecht draagt. Maar je kent mij, ik stem voor spelers waarvoor ik op het puntje van mijn stoel ga zitten.”