'Johan Walem keert na verschillende jaren terug naar Belgisch voetbal en gaat naar deze club'

Johan Walem zit ondertussen al een jaartje zonder club, maar daar lijkt binnenkort verandering in te gaan komen. De gewezen bondscoach van de beloften gaat mogelijk zijn carrière relanceren bij RWDM.

RWDM heeft het plan opgevat om te blijven doorgroeien. Daarvoor willen ze nu ook een beloftenclub gaan installeren. Daarvoor zouden ze op de diensten van Johan Walem willen gaan rekenen, weet Sacha Tavolieri te melden.

De gewezen bondscoach van de Belgische beloften en andere Belgische jeugdteams, de vrouwen van Anderlecht en de A-ploeg van Cyprus lijkt daarmee een jaar na zijn vorige job een nieuwe opdracht beet te hebben.

De laatste keer dat Johan Walem nog eens een Belgische ploeg onder zijn vleugels had in de Jupiler Pro League? Dat is al van 2016 geleden, toen hij de oefenmeester van KV Kortrijk was.