'Liverpool en Leipzig mengen zich in de strijd met Anderlecht en Club Brugge voor vleugelsensatie'

De 18-jarige Zweed met Gambiaanse roots is een van dé absolute sensaties in de Zweedse hoogste klasse. Met 10 goals en 5 assists in 35 wedstrijden heeft hij er een geweldig 2023 opzitten.

Zowel RSC Anderlecht als Club Brugge willen er de vleugelspeler graag bijhebben, zeker blauw-zwart zou daarbij ver willen gaan. Op Transfermarkt is de transferwaarde van Sonko ondertussen al 3,5 miljoen euro.

Hij ligt bovendien nog tot 2025 onder contract, waardoor hij zeker niet weg moet bij zijn Zweedse club. Toch lijkt een stapje hogerop zeker tot de mogelijkheden te behoren. Er zijn echter heel wat kapers op de kust.

De voorbije dagen werden ook Leipzig en Liverpool aan het lijstje toegevoegd, nadat eerder ook Ajax Amsterdam zich al had geroerd. Het wordt dus verre van een evidentie voor Club Brugge of Anderlecht om er de winger bij te halen.

Swedish media report that Liverpool has a big interest in Sweden U21 int’l Momodou Sonko and will scout him in Azerbajdzjan tonight as his team BK Häcken face Qarabag in EL. LFC has scouted him in Sweden during a Häcken training. Big talent, born 2005.pic.twitter.com/4kwRq1gcc4