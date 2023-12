Simon Mignolet doet oproep aan Brugse fans voor de Slag om Vlaanderen

Club Brugge ontvangt zondag KAA Gent voor de Slag om Vlaanderen. Een eerste echte examen sinds de nederlaag tegen Union.

Sinds de twee nederlagen op Standard en Kortrijk won Club Brugge negen van zijn twaalf wedstrijden. Tegen Cercle Brugge en Mechelen bleef het steken op 0-0, tegen Union werd er met 2-1 verloren.

Die wedstrijd tegen Union noemt trainer Ronny Deila nog altijd een verdiende nederlaag. In de acht wedstrijden daarna zette Club een reeks van zeven clean sheets op rij met ook zes nederlagen.

De topper tegen KAA Gent, ook wel de Slag om Vlaanderen genoemd, is dan ook een eerste test sinds die nederlaag tegen Union. Bij Club Brugge beseffen ze dat ook de komende drie wedstrijden belangrijk zijn.

Steun van Brugse fans

"Er komen nu nog drie finales aan", zei Mignolet na de wedstrijd tegen Bodo/Glimt. Hij doet dan ook een oproep aan de Brugse fans. "We hopen op een vol huis en een goede sfeer."

"Maar dat zal ongetwijfeld zo zijn. We zitten in een goede flow, dus we willen die lijn doortrekken en de fans plezieren", zei de doelman nog.