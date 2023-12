FIFA gaat toptrainers nog meer de kast opjagen met gloednieuw toernooi

De eerste editie van het nieuwe FIFA Club World Cup zal in de zomer van 2025 worden gespeeld in Amerika, zo meldt Sky Sports zondag. De FIFA zal dit vermoedelijk snel gaan bevestigen.

Het gaat om het WK voor clubs waar de verschillende continenten afgevaardigden in zullen hebben. Daarbij dus ook 12 Europese clubs waar Chelsea, Real Madrid en Manchester City al bij zullen zijn. De overige deelnemers zijn nog niet bekend.

Volgens Sky Sports begint het toernooi op 15 juni en wordt de finale afgewerkt op 13 juli 2025. Dat is een maand voor het nieuwe Premier League-seizoen begint. Voor de trainers van die clubs wordt het een nachtmerrie, want zij haalden al verschillende keren de extra belasting voor hun spelers aan.

Het aantal officiële wedstrijden zou zo over de 80 kunnen gaan, interlands meegerekend. Voor de topspelers een moordend tempo en het aantal blessures liegt er ook niet om.